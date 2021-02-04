بريطانيا: يوجد 4 آلاف نوع من فيروس كورونا في العالم

قال وزير توزيع لقاح كورونا في بريطانيا، نديم الزهاوي، إنه تم رصد حوالي 4000 نوع مختلف من فيروس كورونا، الذي يسبب مرض "كوفيد-19" في جميع أنحاء العالم حتى الآن.

وأوضح الوزير البريطاني في تصريح صحفي، أن هذا العامل جعل منتجي اللقاحات ضد فيروس كورونا يواصلون العمل على تحسين لقاحاتهم.

وقال الزهاوي إن لا أحد يرغب في أن يكون اللقاح الحالي غير فعال في مواجهة المتغيرات التي يحدثها فيروس كورونا.

وأكد أن كل مصنعي اللقاح مثل "فايزر"، وأسترزينيكا"، و"مودرنا" وغيرهم من المصنعين "يعملون على تحسين اللقحات والتأكد من أننا جاهزون لأي متغير".

المصدر: رويترز