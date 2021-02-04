من جديد ... نتنياهو يقرر تأجيل زيارته إلى الإمارات والبحرين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه سيؤجل زيارته المزمعة في الاسبوع المقبل لكل من الإمارات والبحرين، بسبب إجراءات العزل والإغلاق التي تفرضها إسرائيل لمكافحة كورونا.

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وجاء في بيان من مكتب نتنياهو اليوم الخميس: "رغم الأهمية التي تتحلى بها زيارته إلى أبوظبي والبحرين، قرر رئيس الوزراء نتنياهو تأجيلها في هذه المرحلة بسبب إغلاق السماء الإسرائيلية".

وأضاف البيان: "رئيس الوزراء نتنياهو يثمن كثيرا دعوتي سمو ولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، وجلالة ملك البحرين حمد بن عيسى، لزيارة بلديهما والسلام التاريخي الذي أقيم بين دولنا".

رغم الأهمية التي تتحلى بها زيارته إلى أبوظبي والبحرين قرر رئيس الوزراء نتنياهو تأجيلها في هذه المرحلة بسبب إغلاق السماء الإسرائيلية.

إنه يثمن كثيرا دعوتي سمو ولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد وجلالة ملك البحرين حمد بن عيسى لزيارة بلديهما والسلام التاريخي الذي أقيم بين دولنا — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 4, 2021

حيث كان من المقرر أن يزور نتنياهو في الإمارات، أبو ظبي ودبي، وكان من المفترض أن تستمر هذه الزيارة لتشمل البحرين أيضا.

المصدر: RT