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من جديد ... نتنياهو يقرر تأجيل زيارته إلى الإمارات والبحرين

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من جديد ... نتنياهو يقرر تأجيل زيارته إلى الإمارات والبحرين
Reuters
رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه سيؤجل زيارته المزمعة في الاسبوع المقبل لكل من الإمارات والبحرين، بسبب إجراءات العزل والإغلاق التي تفرضها إسرائيل لمكافحة كورونا.

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وجاء في بيان من مكتب نتنياهو اليوم الخميس: "رغم الأهمية التي تتحلى بها زيارته إلى أبوظبي والبحرين، قرر رئيس الوزراء نتنياهو تأجيلها في هذه المرحلة بسبب إغلاق السماء الإسرائيلية".

وأضاف البيان: "رئيس الوزراء نتنياهو يثمن كثيرا دعوتي سمو ولي العهد الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، وجلالة ملك البحرين حمد بن عيسى، لزيارة بلديهما والسلام التاريخي الذي أقيم بين دولنا".

حيث كان من المقرر أن يزور نتنياهو في الإمارات، أبو ظبي ودبي، وكان من المفترض أن تستمر هذه الزيارة لتشمل البحرين أيضا.

المصدر: RT

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