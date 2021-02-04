دعوة من ولاية أوهايو لجعل يوم ميلاد ترامب عطلة رسمية سنوية!

ذكرت شبكة "CNN" أن مشرعين اثنين من ولاية أوهايو، هما جون كروس وريجي ستولتزفوس، اقترحا جعل يوم 14 يونيو الذي يوافق عيد ميلاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عطلة عامة سنوية.

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وشدد العضوان في مجلس النواب الامريكي في مذكرة مرسلة بالخصوص على أن ترامب أوصل البلاد "إلى رخاء غير مسبوق"، مشيرين علاوة على ذلك إلى الرقم القياسي (أكثر من 3.15 مليون) من الأصوات في ولاية أوهايو، التي حصل عليها رئيس الدولة السابق في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وجاء في الرسالة المشار إليها أن "مجلس نواب أوهايو يرى أنه من الضروري تخصيص يوم لتكريم أحد أعظم الرؤساء في التاريخ الأمريكي".

الانتخابات الرئاسية الأمريكية كانت جرت في 3 نوفمبر، وحقق ترامب الفوز في ولاية أوهايو وحصل على 18 صوتا انتخابيا. ومع ذلك، لم يحصل على ما مجموعه 270 صوتا من المجمع الانتخابي، المطلوبة للاحتفاظ بالرئاسة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق قد صرح مرارا بأن الانتخابات التي أجريت شابها العديد من الانتهاكات والتزوير لصالح الديمقراطيين، كما حاول الطعن في نتائج التصويت في المحكمة.

وفي 7 يناير، وافق الكونغرس على انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، وتم تنصيبه في 20 يناير.

المصدر: iz.ru