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إسرائيل تعلن عن فتح باب التلقيح ضد فيروس كورونا من 16 عاما وما فوق

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إسرائيل تعلن عن فتح باب التلقيح ضد فيروس كورونا من 16 عاما وما فوق
Reuters
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أعلن أوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للإعلام العربي، أن إسرائيل ستبدأ إعطاء اللقاح ضد كورونا لكل مواطن إسرائيلي يبلغ من العمر 16 عاما وما فوق.

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وجاء إعلان جندلمان من خلال صفحته الشخصية في "تويتر" قال فيه: "ابتداء من هذا الصباح يستطيع كل مواطن إسرائيلي بالغ 16 عاما وما فوق تلقي لقاح كورونا".

وأضاف أن "الهدف واضح، وهو تطعيم جميع الفئات العمرية، ما عدا الأطفال، بغية التخلص من جائحة كورونا في أسرع وقت ممكن".

وتوجه للإسرائيليين قائلا: "روحوا اتطعمو! إسرائيل ستكون إن شاء الله الدولة الأولى في العالم التي ستنتصر على الجائحة".

وكانت مديرة حملة التطعيم في صندوق المرضى العام (كلاليت)، كيلانيت كاي، قالت لإذاعة الجيش الإسرائيلي، قبل يومين: "ندعو وزارة الصحة إلى أن تسمح لنا بتطعيم كافة الفئات العمرية، وكل من يرغب بتلقي التطعيم".

المصدر: تويتر+RT

 

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