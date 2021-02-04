القائمة المشتركة تعلن خوضها الانتخابات الإسرائيلية بمركباتها الثلاثة

أعلنت "القائمة المشتركة"، اليوم الخميس، عن خوضها الانتخابات الإسرائيلية في إطار مركباتها الثلاثة، وانشقاق "القائمة الموحدة"، التي من المتوقع أن تخوض الانتخابات في قائمة منفصلة.

وجاء في بيان أن "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والتجمع الوطني، والحركة العربية للتغيير، سيخوضون الانتخابات للكنيست الـ24 في إطار "القائمة المشتركة" وحفاظهم عليها، رغم انشقاق الحركة الإسلامية الجنوبية".

يذكر أن جوهر الخلاف بين القائمة الموحدة (الحركة الاسلامية الجنوبية) يرتبط بعلاقاتها مع الليكود ورئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو.

كما تحدثت الموحدة عن موضوع آخر اعتبرته موضوعا إشكاليا مع باقي الشركاء وهو "رفض باقي الشركاء الالتزام بعدم التصويت على قوانين تتعارض مع المعتقدات الدينية للمجتمع المحافظ الذي يمثلونه، بينها دعم قوانين تدعم حقوق المثليين".

ويشار الى ان اليوم الخميس هو اليوم الأخير لتقديم اللوائح الانتخابية التي ستخوض الانتخابات للكنيست، وسينتهي موعد تقديم اللوائح حتى منتصف ليلة الخميس/ الجمعة.

المصدر: "i24news"