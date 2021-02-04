أعضاء في الكونغرس الأمريكي يتقدمون بمشروع قرار لفرض عقوبات ضد مسؤولين روس

تقدم 6 أعضاء في الكونغرس الأمريكي بمشروع قرار لفرض عقوبات ضد مسؤولين روس على خلفية قضية الناشط المعارض، أليكسي نافالني.

وقال الأعضاء الستة، وهم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، في بيان، إن مشروع القرار طلب كذلك من الإدارة الأمريكية تحديد ما إذا كانت روسيا قد انتهكت المعايير الدولية بشأن استخدام الأسلحة البيولوجية، وفي حال ثبت ذلك فإنه يجب اتخاذ تدابير ضد مسؤولين روس.

واقترح مشروع القرار أيضا اتخاذ قرار بشأن مقتل السياسي الروسي، بوريس نيمتسوف، سنة 2015.

وفي وقت سابق دعت وزارة الخارجية الروسية السياسيين الأجانب الذين علقوا على الوضع بشأن نافالني، إلى احترام القانون الدولي والاهتمام بمشاكل بلدانهم.

هذا وقد أصدرت محكمة موسكو يوم الثلاثاء الماضي قرارا باستبدال حكم السجن مع وقف التنفيذ الصادر بحق نافالني في 2014، بحكم السجن الفعلي مع النفاذ لمدة 3 سنوات ونصف السنة، لانتهاكه شروط الإقامة الجبرية وتنقله في البلاد دون إذن من مصلحة السجون، أو ظرف قاهر.

ومن المقرر أن يقضي نافالني في السجن سنتين و8 أشهر حيث أمضى المدة المتبقية من محكوميته قيد الإقامة الجبرية.

ومنذ أغسطس الماضي، تطلب موسكو من الجانب الألماني تسليمها نتائج تحاليل نافالني، التي أجريت له في مستشفى "شاريتيه" ببرلين، حيث تلقى العلاج بعد وعكة صحية حادة أصيب بها على متن رحلة داخلية في روسيا في 20 أغسطس الماضي.

وزعمت السلطات الألمانية لاحقا بأن نافالني تعرض للتسميم بمادة "نوفيتشوك" في روسيا، رغم تأكيد المستشفى الروسي الذي تلقى فيه نافالني العلاج الأولي قبل نقله إلى ألمانيا بناء على طلب عائلته، أنه لم يتعرض لأي تسميم وأن تحاليله كانت سليمة.

ونفت روسيا مرارا الفرضية الزاعمة بوقوف الاستخبارات الروسية وراء محاولة اغتيال نافالني باعتباره زعيما للمعارضة الروسية غير البرلمانية.

المصدر: نوفوستي