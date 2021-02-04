مشروع قرار في الكونغرس يطالب بحرمان الصين من استضافة الألعاب الأولمبية الشتوية

قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يدعو اللجنة الأولمبية الدولية لأن تحرم الصين من استضافة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 بسبب "انتهاكاتها الفاضحة لحقوق الإنسان".

ومشروع القرار الذي قدمه سبعة سيناتورات جمهوريين يدعو اللجنة الأولمبية الدولية إلى "منح شرف تنظيم هذه المنافسة لدولة تولي أهمية أكبر للقيم التي تدافع عنها الحركة الأولمبية".

وقال أحد معدي مشروع القرار السناتور عن ولاية فلوريدا ريك سكوت إن "الصين ترتكب إبادة جماعية ضد الأويغور في شينغيانغ وتقيّد حقوق الإنسان في هونغ كونغ وتهدد تايوان".

وجاء طرح مشروع القرار بالتوازي مع مبادرة أطلقتها حوالي 180 منظمة، بينها "المؤتمر العالمي للأيغور" دعت إلى مقاطعة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2022.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان لها، إن "المخاوف التي أثارتها المنظمات غير الحكومية كانت ولا تزال موضع بحث مع الحكومة والسلطات المحلية الصينية".

المصدر: أ ف ب