موسكو تؤكد للتشيك رفضها التدخل في شؤونها بعد استدعاء براغ للسفير الروسي

أكدت روسيا لجمهورية التشيك رفضها لمحاولات التدخل في شؤونها على خلفية قضية أليكسي نافالني، وذلك خلال استدعاء الخارجية التشيكية للسفير الروسي في براغ.

وقالت السفارة الروسية لدى التشيك، إنها "أشارت في حديث مع الشركاء التشيك إلى عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا".

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وأَضافت: "رفضنا بشكل قاطع المزاعم حول وجود دوافع سياسية وراء قرار المحكمة الروسية" بحق نافالني، مشيرة إلى أنه "لا يمكننا أن ننظر إلى المحاولات للضغط من الخارج على الأجهزة القضائية في بلادنا، إلا على أنها خطوات غير ودية تخالف أعراف القانون الدولي".

وجاء ذلك تعليقا على استدعاء الخارجية التشيكية للسفير الروسي في براغ ألكسندر زمييفسكي، حيث تم تسليمه مذكرة احتجاج بشأن حكم المحكمة الروسية بالسجن على المعارض أليكسي نافالني.

واعتبر الجانب التشيكي أن هناك دوافع سياسية للقضية ودعا للإفراج عن نافالني فورا.

المصدر: نوفوستي