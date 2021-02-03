 
مباشر

موسكو تؤكد للتشيك رفضها التدخل في شؤونها بعد استدعاء براغ للسفير الروسي

أخبار العالم

موسكو تؤكد للتشيك رفضها التدخل في شؤونها بعد استدعاء براغ للسفير الروسي
AFP MICHAL CIZEK
السفارة الروسية في براغ (صورة من الأرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ppbl

أكدت روسيا لجمهورية التشيك رفضها لمحاولات التدخل في شؤونها على خلفية قضية أليكسي نافالني، وذلك خلال استدعاء الخارجية التشيكية للسفير الروسي في براغ.

وقالت السفارة الروسية لدى التشيك، إنها "أشارت في حديث مع الشركاء التشيك إلى عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا".

إقرأ المزيد
موسكو تطالب بعدم التدخل في شؤونها بعد دعوات غربية للإفراج عن نافالني
موسكو تطالب بعدم التدخل في شؤونها بعد دعوات غربية للإفراج عن نافالني

وأَضافت: "رفضنا بشكل قاطع المزاعم حول وجود دوافع سياسية وراء قرار المحكمة الروسية" بحق نافالني، مشيرة إلى أنه "لا يمكننا أن ننظر إلى المحاولات للضغط من الخارج على الأجهزة القضائية في بلادنا، إلا على أنها خطوات غير ودية تخالف أعراف القانون الدولي".

وجاء ذلك تعليقا على استدعاء الخارجية التشيكية للسفير الروسي في براغ ألكسندر زمييفسكي، حيث تم تسليمه مذكرة احتجاج بشأن حكم المحكمة الروسية بالسجن على المعارض أليكسي نافالني.

واعتبر الجانب التشيكي أن هناك دوافع سياسية للقضية ودعا للإفراج عن نافالني فورا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا