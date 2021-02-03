واشنطن: لا نتطلع إلى التواصل مع مادورو في الأمد القريب

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مطلع بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تتطلع إلى التواصل مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الأمد القريب.

وكان مادورو أعلن في 9 ديسمبر الماضي أنه يرغب في فتح قنوات "للتواصل والحوار" مع إدارة بايدن.

وقال مادورو خلال مؤتمر صحفي: "كنا دائما، وسنكون مستعدين لإقامة علاقات حوار واحترام مع قادة الولايات المتحدة".

وتابع: "نحن ننتظر تنصيب إدارة جو بايدن الجديدة، وأن يكون لديه الوقت للتفكير، وأن تفتح إمكانات التواصل والحوار بين فنزويلا والولايات المتحدة".

وفي تصريح آخر في 20 يناير الماضي، قال: "اليوم غادر دونالد ترامب، غادر غادر غادر. لقد هزمناه. وهذا نصر لفنزويلا. لقد غادر وحيدا.. هذا هو انتصارنا".

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات عدة على فنزويلا، بما في ذلك حظر نفطي منذ العام 2019.

المصدر: "أ ف ب" + RT