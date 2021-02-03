مشرعون اسكتلنديون يطالبون الحكومة بالتحقيق مع ترامب حول شرائه ملعبين للغولف

طالب المشرعون الاسكتلنديون الحكومة على بالتحقيق مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومنظمة ترامب، لمعرفة مصدر الأموال التي استخدمت لشراء ملعبي غولف في بلادهم.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن هذه الجهود يقودها مشرعو حزب الخضر الذين يريدون من رئيس الوزراء نيكولا ستيرجن أن تطلب "أمر ثروة غير مفسر" من المحاكم الاسكتلندية، الذي سيدفع إلى إجراء تحقيق حسابي وليس جنائي.

وقالت الصحيفة إنه بحال لم تثبت منظمة ترامب أن الأموال التي استخدمتها لإجراء مشترياتها "نظيفة"، فقد تصادر الحكومة الاسكتلندية الممتلكات، كاشفة أن ترامب اشترى العقارات خلال موجة الإنفاق التي بدأت في عام 2006 دون أي إشارة عامة على أنه حصل على قروض.

وقال عضو البرلمان عن حزب الخضر باتريك هارفي، الذي دعا إلى التصويت، إن الاسكتلنديين لهم الحق في معرفة مصدر الأموال، معتبرا أن منظمة ترامب هي "علامة تجارية سامة ... يملكها رئيس سابق مخز، كان يتودد إلى المتعصبين الذين حرضوا على العنف".

المصدر: "The Hill"