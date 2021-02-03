بومبيو: على واشنطن وحلفائها التعامل مع "التهديد الصيني" بجدية

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو أن بلاده يجب أن تتعامل وحلفائها مع "التهديد الصيني" بجدية.

وفي تغريدة له عبر "تويتر" قال بومبيو: "لم يدمر "الحزب الشيوعي الصيني" الملايين من الوظائف الأمريكية فحسب، بل أصبح خلف الأبواب".

وأضاف: "إنهم يضغطون على أعضاء الكونغرس، ويتدخلون في صروحنا التعليمية ومجالس مدننا لمحاولة تغيير طريقة حياتنا".

وتابع: "يجب علينا إلى جانب حلفائنا أن نتعامل مع التهديد الصيني بجدية".

Not only has the CCP destroyed millions of American jobs, but they’re behind the gates. They’re lobbying members of Congress. They’re working our school boards and city councils to try and change our way of life.



We, along with our allies, must take the China threat seriously. — Mike Pompeo (@mikepompeo) February 3, 2021

المصدر: RT