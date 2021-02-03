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بومبيو: على واشنطن وحلفائها التعامل مع "التهديد الصيني" بجدية

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بومبيو: على واشنطن وحلفائها التعامل مع
Reuters
وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو
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اعتبر وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو أن بلاده يجب أن تتعامل وحلفائها مع "التهديد الصيني" بجدية.

وفي تغريدة له عبر "تويتر" قال بومبيو: "لم يدمر "الحزب الشيوعي الصيني" الملايين من الوظائف الأمريكية فحسب، بل أصبح خلف الأبواب".

وأضاف: "إنهم يضغطون على أعضاء الكونغرس، ويتدخلون في صروحنا التعليمية ومجالس مدننا لمحاولة تغيير طريقة حياتنا".

وتابع: "يجب علينا إلى جانب حلفائنا أن نتعامل مع التهديد الصيني بجدية".

المصدر: RT

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