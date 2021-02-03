تركيا ترحب بتمديد معاهدة "ستارت 3" بين موسكو وواشنطن

أعربت وزارة الخارجية التركية عن ترحيبها بتمديد معاهدة "ستارت 3" للحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية بين واشنطن وموسكو.

وقال المتحدث باسم الوزارة حامي أقصوي: "نرحب وندعم قرار الولايات المتحدة وروسيا تمديد معاهدة "ستارت 3" خمسة أعوام".

وشدد على أن المعاهدة التي تحد من القوى النووية للولايات المتحدة وروسيا، تحظى بأهمية عالمية لأنها آخر اتفاقية سارية تضمن الاستقرار الاستراتيجي بين البلدين.

وأضاف: "نأمل أن تساهم هذه الخطوة المهمة في تعزيز نظام الحد من التسلح ومكافحة تحديات الأمن العالمي".

وأعلنت روسيا والولايات المتحدة اليوم الأربعاء، عن بدء سريان قرار تمديد معاهدة "ستارت 3" المبرمة بينهما، بعد أن كانت على وشك الانهيار في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رغم طرح الجانب الروسي اقتراحات متكررة لتمديد المعاهدة الموقعة بين البلدين سنة 2011.

المصدر: وزارة الخارجية التركية + RT