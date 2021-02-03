نائب جمهوري يطالب سكرتيرة البيت الأبيض بالاعتذار عن سخريتها من القوة الفضائية

دعا كبير الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأمريكي السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي، إلى "الاعتذار الفوري" بعد إجابتها الساخرة على سؤال يتعلق بالقوة الفضائية.

وقال النائب مايك روجرز: "من المثير للقلق أن نرى السكرتيرة الصحفية لإدارة بايدن تهمش قسما كبيرا من جيشنا في سياق نكتة ألقتها.. أنا متأكد من أن الصين ستجدها مضحكة".

وأضاف: "تم تمرير القوة الفضائية بدعم شبه كامل في الكونغرس، وهو نفس النوع من الوحدة الذي من المفترض أن يعمل الرئيس بايدن من أجله... جين بساكي يجب أن تعتذر فورا لرجال ونساء قوة الفضاء عن هذا التعليق المخزي".

وفي إحاطة يوم أمس الثلاثاء، سئلت بساكي عما إذا كان بايدن قد اتخذ أي قرارات بشأن مستقبل القوة الفضائية.

وكانت إجابتها: "رائع... قوة الفضاء هي طائرة اليوم. هذه مسألة مثيرة للاهتمام ويسعدني التحقق من نقطة الاتصال بالقوة الفضائية لدينا وسأكتشف ما إذا كان لدينا أي تحديث بشأن ذلك".

المصدر: "بوليتيكو" + RT