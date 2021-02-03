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جونسون: وتيرة الإصابة بكورونا لا تزال مرتفعة بشكل مقلق

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جونسون: وتيرة الإصابة بكورونا لا تزال مرتفعة بشكل مقلق
Reuters
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن مستويات الإصابة بفيروس كورونا لا تزال "مرتفعة بشكل مقلق" في بلاده، معربا عن أمله في أن يسمح التطعيم بفتح المدارس اعتبارا من 8 مارس.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي: "على الرغم من بعض بوادر الأمل، بدأت أعداد مرضى كورونا في المستشفى في الانخفاض لأول مرة منذ بداية هذه الموجة الجديدة، إلا أن مستوى العدوى لا يزال مرتفعا بشكل ينذر بالخطر".

وسجلت بريطانيا اليوم 1322 حالة وفاة و19202 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

فيما قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن أكثر من 10 ملايين شخص في بريطانيا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19، ووصف ذلك بأنه حدث كبير.

المصدر: "رويترز" + RT

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