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تقارير: ارتفاع جرائم القتل في المدن الأمريكية الكبرى 30%

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تقارير: ارتفاع جرائم القتل في المدن الأمريكية الكبرى 30%
Reuters
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خلص مسح جديد لبيانات الجريمة في 34 مدينة كبرى بالولايات المتحدة إلى أن جرائم القتل زادت السنة الماضية بنسبة 30٪، حيث أججتها جائحة كورونا واحتجاجات العدالة العرقية.

وخلص الاستطلاع الذي أصدرته اللجنة الوطنية لمكافحة كوفيد -19 والعدالة الجنائية، أنه بينما انخفضت عمليات السطو المسلح في عام 2020 مقارنة بعام 2019، ارتفعت جرائم القتل والاعتداءات المشددة والاعتداءات بالأسلحة النارية بشكل ملحوظ.

كما ارتفع عدد جرائم القتل بنسبة 30٪ في عام 2020 عبر 34 مدينة، حيث أبلغت جميع المدن باستثناء رالي، نورث كارولينا، بالتيمور، سانت بطرسبرغ، فلوريدا وفيرجينيا بيتش عن زيادة عن العام السابق، وأربع مدن في الغرب الأوسط، بما فيها لويزفيل وميلووكي، تعاني من ارتفاع بنسبة 60٪ في جرائم القتل.

المصدر: "فوربس"

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