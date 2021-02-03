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ظريف: العدل الدولية رفضت اعتراضات واشنطن على دعوى طهران

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ظريف: العدل الدولية رفضت اعتراضات واشنطن على دعوى طهران
Reuters
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن محكمة العدل الدولية رفضت جميع الاعتراضات الأولية للولايات المتحدة على الدعوى التي رفعتها إيران على واشنطن لرفع العقوبات الأمريكية عنها.

واعتبر ظريف في تغريدة عبر "تويتر" أن "رفض محكمة العدل الدولية للاعتراضات الأمريكية انتصار قانوني آخر لطهران".

وأضاف: "إيران لطالما احترمت القانون الدولي بالكامل وحان الوقت للولايات المتحدة لكي تفي بالتزاماتها الدولية".

المصدر: RT

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