ظريف: العدل الدولية رفضت اعتراضات واشنطن على دعوى طهران

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن محكمة العدل الدولية رفضت جميع الاعتراضات الأولية للولايات المتحدة على الدعوى التي رفعتها إيران على واشنطن لرفع العقوبات الأمريكية عنها.

واعتبر ظريف في تغريدة عبر "تويتر" أن "رفض محكمة العدل الدولية للاعتراضات الأمريكية انتصار قانوني آخر لطهران".

وأضاف: "إيران لطالما احترمت القانون الدولي بالكامل وحان الوقت للولايات المتحدة لكي تفي بالتزاماتها الدولية".

The @CIJ_ICJ just dismissed all US preliminary objections in the case brought by Iran over unlawful US sanctions.



Another legal victory for Iran following 3 Oct. '18 Order.



Iran has always fully respected int'l law. High time for the US to live up to 𝙞𝙩𝙨 int'l obligations. — Javad Zarif (@JZarif) February 3, 2021

المصدر: RT