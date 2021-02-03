"الشاباك" يعتقل 3 إسرائيليين بتهمة تهريب البنادق للضفة الغربية

اعتقل الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" 3 إسرائيليين و3 من سكان الخليل للاشتباه في تهريبهم بنادق airsoft وأجزاء منها إلى الضفة الغربية لتحويلها إلى أسلحة نارية.

وجاء في بيان رسمي: "في السنوات الأخيرة، كانت هناك زيادة مقلقة في نطاق الأسلحة في يهودا والسامرة التي تستخدم من قبل البنى التحتية الإرهابية لشن هجمات ضد المدنيين الإسرائيليين ووحدات جيش الدفاع الإسرائيلي".

وأضاف البيان أنه يمكن الوصول إلى هذا النوع من الأسلحة بشكل أكبر نظرا لكونها أرخص وأكثر توفرا على عكس الأسلحة الأخرى، مشيرا إلى أنه تم تحويل بعض هذه الأسلحة من البنادق البلاستيكية عن طريق استبدال البرميل والتجميع.

وأوضح الأمن العام الإسرائيلي أن إمكانية الوصول إلى بنادق airsoft المتوفرة في المتاجر في إسرائيل، أدت إلى تطوير صناعة تحويل البنادق التي تبدو وكأنها لعبة إلى أسلحة تطلق النار من جميع النواحي.

وبين أنه تم تنفيذ العديد من الهجمات في السنوات الأخيرة بأسلحة محولة، بما في ذلك إطلاق النار في أكتوبر 2016 بالقرب من مقر الشرطة الوطنية في القدس (قتلت امرأة مدنية وضابط شرطة)، واغتيال الحاخام إيتام ونعمة هنكين في أكتوبر 2015 والعديد من عمليات إطلاق نار استهدفت وحدات من الجيش الإسرائيلي في يهودا والسامرة خلال العامين الماضيين.

وشدد جهاز الأمن العام على أنه سيواصل العمل من أجل تطبيق الحظر المفروض على تهريب البنادق البلاستيكية إلى عناصر في يهودا والسامرة.

وقدم المدعي العام في المنطقة الجنوبية يوم الأربعاء 3 فبراير لوائح اتهام ضد جميع المتورطين في القضية.

المصدر: RT