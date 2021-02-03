لجنة أمريكية توافق على مرشحة بايدن لتولي وزارة التجارة

وافقت لجنة وزارة التجارة الأمريكية على تسمية مرشحة الرئيس جو بايدن جينا ريموندو لتولي وزارة التجارة الأمريكية يوم الأربعاء بأغلبية 21 صوتا مقابل 3 أصوات.

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وجينا ريموندو حاكمة ولاية رود آيلاند تعهدت في جلسة الاستماع بتاريخ 26 يناير، بحماية شبكات الاتصالات الأمريكية من الشركات الصينية، لكنها رفضت الالتزام بإبقاء عملاق الاتصالات هواوي تكنولوجيز على القائمة السوداء الاقتصادية الأمريكية.

وقال رئيس لجنة التجارة بمجلس الشيوخ روجر ويكر وهو جمهوري يوم الأربعاء إنه قلق من أنها لم تذكر بشكل قاطع أن إدارة بايدن ستبقي هواوي على القائمة السوداء.

المصدر: رويترز