 
مباشر

لجنة أمريكية توافق على مرشحة بايدن لتولي وزارة التجارة

أخبار العالم

لجنة أمريكية توافق على مرشحة بايدن لتولي وزارة التجارة
Reuters
جينا ريموندو، مرشحة بايدن لتولي وزارة التجارة الأمريكية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pp7s

وافقت لجنة وزارة التجارة الأمريكية على تسمية مرشحة الرئيس جو بايدن جينا ريموندو لتولي وزارة التجارة الأمريكية يوم الأربعاء بأغلبية 21 صوتا مقابل 3 أصوات.

إقرأ المزيد
بايدن يلقي تحية الوداع على رفات شرطي قتل خلال اقتحام الكابيتول
بايدن يلقي تحية الوداع على رفات شرطي قتل خلال اقتحام الكابيتول

وجينا ريموندو حاكمة ولاية رود آيلاند تعهدت في جلسة الاستماع بتاريخ 26 يناير، بحماية شبكات الاتصالات الأمريكية من الشركات الصينية، لكنها رفضت الالتزام بإبقاء عملاق الاتصالات هواوي تكنولوجيز على القائمة السوداء الاقتصادية الأمريكية.

وقال رئيس لجنة التجارة بمجلس الشيوخ روجر ويكر وهو جمهوري يوم الأربعاء إنه قلق من أنها لم تذكر بشكل قاطع أن إدارة بايدن ستبقي هواوي على القائمة السوداء.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا