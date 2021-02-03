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جونسون يدافع عن زيارته لمصنع لقاحات كورونا في اسكتلندا

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جونسون يدافع عن زيارته لمصنع لقاحات كورونا في اسكتلندا
Reuters
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
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دافع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن زيارته لمصنع لقاحات اسكتلندي على الرغم من تفشي فيروس كورونا في الموقع، وقال إن أحدا لن يمنعه من زيارة جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وزيارة جونسون إلى المصنع جاءت بعد 24 ساعة من تسجيل 14 حالة إصابة بكورونا بين موظفي المصنع أي شخص من بين كل ثمانية من القوى العاملة، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ريكورد".

وقال المدير المالي لشركة Valneva ديفيد لورانس، إنه تم إبلاغ رئاسة الوزراء عن الوضع قبل الزيارة.

إلا أن جونسون قال إنه لم يكن على علم بتفشي المرض "قبل أو بعد" الزيارة، مضيفا: "وظيفتي هي زيارة كل جزء من هذا البلد، لن يوقفني أي شيء أو أحد.. أنا فخور جدا بسجل الحكومة في طرح اللقاح".

وكانت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا سترجين اعتبرت أن رحلة جونسون إلى اسكتلندا "غير ضرورية"، قائلة إنها ستجعل من الصعب إقناع الجمهور بالالتزام بقيود السفر.

المصدر: "الغارديان"

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