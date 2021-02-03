مدينة في فلوريدا تعلن الأسبوع الأول من فبراير "أسبوع دونالد ترامب"

أعلنت مدينة صغيرة في ولاية فلوريدا الأمريكية أن الأسبوع الأول من شهر فبراير سيطلق عليه "أسبوع دونالد ترامب" تكريما للرئيس السابق.

واتخذ المسؤولون في مدينة فروستبروف قرارا لتأكيد الإعلان الذي خصص الأيام الستة الأولى من شهر فبراير للرئيس السابق.

وقال النائب عن ولاية فلوريدا أنتوني ساباتيني عبر "تويتر": "من الرائع أن أكون في مدينة Frostproof FL الليلة للتحدث لصالح إعلان هذا الأسبوع "أسبوع دونالد ترامب"، مشيرا إلى أن "هذه المدينة هي أول مدينة تقوم بهذا الأمر في البلاد".

Great to be in the City of Frostproof FL tonight to speak in favor of a Proclamation declaring this week “Donald Trump Week.” First city in the nation to do this! @VisitFrostproof#magapic.twitter.com/MXTPqNOa1W — Rep. Anthony Sabatini (@AnthonySabatini) February 2, 2021

فيما أشاد عمدة المدينة بـ"دعم المدينة الساحق والواضح لترامب خلال الانتخابات"، مشيرا إلى أنه حصل على 76 في المائة من الأصوات في فروستبروف.

وأضاف: "أثناء وجود ترامب في الرئاسة الرئاسة، حصل الأمريكيون على ملايين الوظائف الجديدة، بما في ذلك أكثر من 1.2 مليون وظيفة في التصنيع والبناء"، كما أشاد بـ"المستويات المنخفضة الجديدة للبطالة".

المصدر: "الإندبندنت"