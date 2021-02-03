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مدينة في فلوريدا تعلن الأسبوع الأول من فبراير "أسبوع دونالد ترامب"

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مدينة في فلوريدا تعلن الأسبوع الأول من فبراير
Reuters
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أعلنت مدينة صغيرة في ولاية فلوريدا الأمريكية أن الأسبوع الأول من شهر فبراير سيطلق عليه "أسبوع دونالد ترامب" تكريما للرئيس السابق.

واتخذ المسؤولون في مدينة فروستبروف قرارا لتأكيد الإعلان الذي خصص الأيام الستة الأولى من شهر فبراير للرئيس السابق.

وقال النائب عن ولاية فلوريدا أنتوني ساباتيني عبر "تويتر": "من الرائع أن أكون في مدينة Frostproof FL الليلة للتحدث لصالح إعلان هذا الأسبوع "أسبوع دونالد ترامب"، مشيرا إلى أن "هذه المدينة هي أول مدينة تقوم بهذا الأمر في البلاد".

فيما أشاد عمدة المدينة بـ"دعم المدينة الساحق والواضح لترامب خلال الانتخابات"، مشيرا إلى أنه حصل على 76 في المائة من الأصوات في فروستبروف.

وأضاف: "أثناء وجود ترامب في الرئاسة الرئاسة، حصل الأمريكيون على ملايين الوظائف الجديدة، بما في ذلك أكثر من 1.2 مليون وظيفة في التصنيع والبناء"، كما أشاد بـ"المستويات المنخفضة الجديدة للبطالة".

المصدر: "الإندبندنت"

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