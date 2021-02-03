أوروبا ستجرب على روسيا نظام عقوبات جديدا أنشأته مؤخرا

رجح وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ، أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات محددة ضد الأجهزة القضائية والنيابة العامة في روسيا، على خلفية قضية أليكسي نافالني.

وأشار شالنبرغ إلى أن، الإجراءات ضد أفراد محددين تجلب الضرر لمن تستهدفهم، و "لا ينبغي الاستهانة بها".

وأضاف شالنبرغ، في حديث إذاعي، أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، سيناقشون هذا الموضوع، خلال لقاء في الأيام القريبة المقبلة. وقال: "لقد أنشأنا مؤخرا نظام عقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان، وأعتقد أن هذا سبب وجيه لتطبيقه لأول مرة".

في وقت سابق، أعرب هذا الوزير عن معارضته لربط قضية نافالني بمشروع خط الغاز "السيل الشمالي-2".

المصدر: نوفوستي