مقتل 4 من قوات الأمن بانفجار سيارة مفخخة جنوبي أفغانستان

لقي أربعة أفراد من قوات الأمن في أفغانستان مصرعهم وأصيب 3 آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة في منطقة شيناراك خارج مدينة ترين كوت عاصمة المقاطعة.

وقال محمد عمر شيرزاد حاكم مقاطعة أروزكان بجنوبي أفغانستان، إن مسلحين فجروا سيارة مفخخة بالقرب من قاعدة مشتركة للجيش والشرطة في منطقة شيناراك على الساعة 2:30 صباحا بالتوقيت المحلي اليوم الأربعاء.

وأضاف أن الانفجار أسفر عن مقتل جنديين وشرطي واحد وفرد من جماعة موالية للحكومة، بالإضافة إلى إصابة ثلاثة آخرين.

وذكرت الشرطة أن "الوضع تحت السيطرة" دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.

وحمل المسؤول حركة "طالبان" مسؤولية هذا الانفجار، ولكن الحركة لم تعلق بعد على الحادث.

المصدر: وكالات