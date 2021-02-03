"فرونتكس" تتخذ إجراء جديدا بمطار روما الدولي لإعادة المهاجرين إلى بلدانهم

اتخذت وكالة حماية الحدود والسواحل الأوروبية (فرونتكس) إجراء جديدا بشأن المهاجرين في مطار روما الدولي.

ورتبت "فرونتكس" إيفاد أفراد من فيلقها الدائم إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لدعم عمليات الموظفين المتعلقة بفحص الوثائق، ومراقبة الحدود، وأنشطة خفر السواحل وإجراءات تحديد الهوية والإعادة إلى الوطن للمهاجرين.

وقامت "فرونتكس" بعد موافقة المديرية المركزية للهجرة وشرطة الحدود، بنشر فريق من ضباط الدعم والمرافقة للإعادة القسرية لأول مرة في مطار روما الدولي الكائن بضاحية فيوميتشينو، يتألف من 10 من عناصر الفيلق الدائم ومنسق.

ويقدم فريق الدعم التشغيلي لموظفي فيوميتشينو مساعدات في عمليات العبور والإعادة إلى الوطن للأجانب الذين يتلقون تدابير الطرد التي اعتمدتها إيطاليا أو الدول الأعضاء الأخرى، كما يمكن استخدامه بشكل استثنائي في عمليات الحراسة على متن السفن أو الطائرات.

وذكرت "فرونتكس" أنه "قبل أن يتم توظيفهم، يتلقى أعضاء الفريق تدريبا متخصصا عبر الإنترنت ويبدأون بدورة لمدة أسبوعين في معهد المفتشين ببلدة نتيّونو الساحلية، وسط إيطاليا.

وأوضحت أن مطار فيوميتشينو هو أول مطار أوروبي يعمل فيه فريق من عناصر الإعادة إلى الوطن من الفيلق الدائم التابع لـ"فرونتكس".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء