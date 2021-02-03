إيران: سنتلقى 4.2 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا" منتصف فبراير

أعلن وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، أن بلاده ستتلقى أكثر من 4 ملايين جرعة من لقاح شركة "أسترا زينيكا" للوقاية من كوفيد-19 اعتبارا من منتصف فبراير في إطار خطة توزيع لقاح كوفيد-19.

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وقال نمكي، للتلفزيون الحكومي الإيراني "أعلنت شركة "أسترازينيكا" أنها ستبدأ في تسليم 4.2 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا إلى إيران في فبراير ضمن برنامج "كوفاكس".

وتشارك إيران في برنامج "كوفاكس" الذي تشارك في قيادته منظمة الصحة العالمية والذي يهدف إلى ضمان الوصول العادل للقاحات للدول الأكثر فقرا.

المصدر: روتيرز