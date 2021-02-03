أخصائي بلجيكي: الروس لديهم خبرات هامة ويجب التعامل مع لقاح "سبوتنيك V" بجدية

أعرب البروفيسور البلجيكي المتخصص في علم الأدوية جان ميشيل دونيه، عن قناعته بضرورة التعامل مع اللقاح الروسي "سبوتنيك V" بجدية، بعدما تم التأكد من فعاليته بنسبة 91,6%.

إقرأ المزيد

واعتبر دونيه أن معدل الفعالية المسجلة للقاح الروسي والتي تفوق غيره، تثبت أن الروس يمتلكون معارف وخبرات هامة.

ووصف دونيه، الأستاذ في جامعة نامير جنوب بلجيكا، التسويق الروسي لـ"سبوتنيك V" منذ شهر أغسطس الماضي، بـ"لعبة قمار سياسية رابحة"، وقال "أعتقد أن الروس كانوا واثقين من منتجهم وشفافين لحد كبير على الساحة الدولية عندما عرضوه للدراسة".

ورأى العالم البلجيكي أن المصادقة على اللقاح الروسي من قبل الوكالة الأوروبية للأدوية أمر ممكن بالفعل، بعد الخلاصات التي نشرتها دورية "لانست" العلمية مؤخرا بشأن فعاليته، معتبرا أن اللقاح الروسي سيخضع لقواعد المنافسة العالمية.

المصدر: آكي