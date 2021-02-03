روسيا تستأنف الحركة الجوية مع أذربيجان وأرمينيا

قال المكتب الصحفي للحكومة الروسية، إن روسيا ستستأنف الاتصالات الجوية مع أذربيجان وأرمينيا اعتبارا من 15 فبراير على أساس متبادل.

وذكر المكتب، أن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، وقع على قرار بهذا الخصوص. ونوه المكتب الصحفي، بأنه تم اتخذا القرار، على أساس اقتراح من المقر الرئيسي لمكافحة فيروس كورونا.

ونص القرار، على السماح برحلتين موسكو – باكو، وأربع رحلات موسكو – يريفان، في الأسبوع.

ووفقا للقرار، تمت اعتبارا من 8 فبراير، زيادة عدد الرحلات الجوية المنتظمة من موسكو إلى عاصمة قرغيزستان مدينة بيشكيك، إلى ثلاث رحلات أسبوعيا.

واعتبارا من 8 فبراير، سيتم كذلك استئناف حركة القطارات بين روسيا وبيلاروس. وستير القطارات من مينسك إلى موسكو وكذلك بين موسكو وكالينيغراد عبر مينسك، وبين بطرسبورغ وكالنينغراد عبر مينسك.

بالإضافة إلى ذلك، سيزداد عدد الرحلات الجوية إلى العاصمة البيلاروسية من موسكو من ثلاث إلى خمس رحلات في الأسبوع.

المصدر: نوفوستي