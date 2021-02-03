خامنئي: الأعداء لا يستطيعون ارتكاب أي حماقة ضد إيران ونحن سنزداد قوة

شدد المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، على أن "الأعداء لا يستطيعون ارتكاب أي حماقة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

إقرأ المزيد

وقال خامنئي: "على الأعداء أن يدركوا أنهم لا يستطيعون ارتكاب أي حماقة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مؤكدا أن "قوة واقتدار الإسلام والجمهورية الإسلامية ستزداد يوما بعد يوم".

وأشار المرشد الإيراني إلى أن "طهران ستواصل المضي قدما إلى الأمام، رغم المشاكل والعقبات التي يضعها الأعداء".

المصدر: "أنباء فارس"