كوريا الجنوبية تعلن قرب انتهاء محادثات مع واشنطن لاستخدام أموال إيرانية مجمدة

أعلنت كوريا الجنوبية عن قرب انتهاء محادثات مع الولايات المتحدة، بشأن استخدام بعض الأموال الإيرانية المجمدة لديها بسبب العقوبات، لدفع مستحقات إيران المتأخرة للأمم المتحدة.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية اليوم الأربعاء، إن المحادثات على وشك الانتهاء، وقد تمت تسوية المسألة تقريبا، ونحتاج إلى إجراء المناقشات بشأن الجوانب الفنية المحضة، مضيفا: "كان هناك تقدم كبير في قضية تسديد المستحقات، وأعتقد أن هذا كان بمثابة الفرصة لكي تشعر إيران بإخلاصنا".

وأضاف المسؤول الكوري الجنوبي أن الحكومة تجري محادثات مع واشنطن بشأن طريقة الدفع بغير الدولار، مشيرا إلى أن سيئول تواصل أيضا المشاورات مع واشنطن بشأن سبل توسيع التجارة الإنسانية الأخرى مع إيران باستخدام الأموال المجمدة.

ووفق ما قال المسؤول فإن "يبدو أن هذا التقدم في المحادثات لإيجاد حل لقضية الأموال الإيرانية المجمدة قد أثر على قرار طهران بالإفراج عن معظم أفراد طاقم ناقلة النفط الكورية الجنوبية المحتجزة".

وقالت طهران أمس الثلاثاء إن القضاء الإيراني سمح بالإفراج عن البحارة، باستثناء القبطان، من السفينة "إم تي هانكوك كيمي" التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني في 4 يناير، بسبب مزاعم تلويث المحيط. وكان على متن السفينة 20 بحارا، من بينهم 5 كوريين جنوبيين.

وعلى الرغم من نفي الحكومة الإيرانية فقد تصاعدت التكهنات بأن مصادرة السفينة كانت بسبب استياء طهران من احتجاز ما مجموعه 7 مليارات دولار في البنوك الكورية الجنوبية، بسبب العقوبات الأمريكية.

وكانت طهران قد طلبت من سيئول استخدام جزء من أموالها المجمدة لسداد جزء من مستحقاتها المتأخرة للأمم المتحدة، ولكن يجب تحويل الأموال من العملة الكورية إلى الدولار الأمريكي قبل السداد، وتحظر العقوبات الأمريكية حاليا المعاملات القائمة على الدولار مع إيران.



المصدر: يونهاب