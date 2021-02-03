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مزاعم عن تعرض محتجزات في شينجيانغ للاغتصاب والاعتداء الجنسي وبكين ترد

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مزاعم عن تعرض محتجزات في شينجيانغ للاغتصاب والاعتداء الجنسي وبكين ترد
Reuters THOMAS PETER
عنصران أمنيان أمام مدخل أحد "مراكز للتدريب المهني" في في شينجيانغ الصيني (صورة أرشيفية)
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أفاد تقرير نشرته شبكة BBC  اليوم الأربعاء، بأن النساء في معسكرات تحتجز فيها الصين الأويغور وغيرهم من المسلمين في منطقة شينجيانغ غربي البلاد، تعرضن لاغتصاب واعتداء جنسي وتعذيب.

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وقالت BBC في موقعها الإلكتروني إن "عدة معتقلات سابقات وإحدى الحارسات أبلغن بي.بي.سي أنهن تعرضن أو شاهدن أدلة على نظام ممنهج للاغتصاب الجماعي والاعتداء الجنسي والتعذيب".

وتنفي بكين بشدة الاتهامات بارتكاب انتهاكات في شينجيانغ. وقالت إن المجمعات التي أقامتها في المنطقة توفر تدريبا مهنيا للمساعدة في القضاء على التطرف الإسلامي والنزعات الانفصالية ولتعليم مهارات جديدة، مشيرة إلى أن أولئك الموجودين في تلك المنشآت "تخرجوا" منذ ذلك الحين.

وردا على سؤال اليوم الأربعاء عن تقرير BBC، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية وانغ ون بين، إنه "يخلو من أي حقائق" وإن الأشخاص الذين قابلتهم BBC "ثبت عدة مرات" أنهم "ممثلون ينشرون معلومات كاذبة".

وفي يناير، قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن معاملة الصين للأويغور "ترقى إلى مستوى التعذيب"، معلنا عن فرض غرامات رادعة على الشركات التي تستخدم العمالة القسرية من مقاطعة شينجيانغ.

المصدر: "رويترز"

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