سفير: واشنطن تلقت إخطارا من موسكو حول خطوات تمديد معاهدة ستارت

قال السفير الأمريكي في موسكو جون سوليفان، إن بلاده تلقت إخطارا من روسيا، بشأن الإجراءات الجارية لتمديد معاهدة تدابير الخفض اللاحق للأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3".

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وأضاف السفير، في حديث للصحفيين اليوم، أن الولايات المتحدة تأمل بإنجاز عملية التمديد بأسرع وقت ممكن.

وقال السفير: "نواصل إحراز تقدم، في الخطوات التي يجب اتخاذها لتجديد العقد".

وأشار إلى أنه يتوقع استكمال عملية التجديد قريبا.

المصدر: تاس