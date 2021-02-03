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سفير: واشنطن تلقت إخطارا من موسكو حول خطوات تمديد معاهدة ستارت

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سفير: واشنطن تلقت إخطارا من موسكو حول خطوات تمديد معاهدة ستارت
Sputnik
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قال السفير الأمريكي في موسكو جون سوليفان، إن بلاده تلقت إخطارا من روسيا،  بشأن الإجراءات الجارية لتمديد معاهدة تدابير الخفض اللاحق للأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3".

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وأضاف السفير، في حديث للصحفيين اليوم، أن الولايات المتحدة تأمل بإنجاز عملية التمديد بأسرع وقت ممكن.

وقال السفير: "نواصل إحراز تقدم، في الخطوات التي يجب اتخاذها لتجديد العقد".

وأشار إلى أنه يتوقع استكمال عملية التجديد قريبا.

المصدر: تاس

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