سفير: واشنطن تلقت إخطارا من موسكو حول خطوات تمديد معاهدة ستارت
Sputnik
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قال السفير الأمريكي في موسكو جون سوليفان، إن بلاده تلقت إخطارا من روسيا، بشأن الإجراءات الجارية لتمديد معاهدة تدابير الخفض اللاحق للأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3".
وأضاف السفير، في حديث للصحفيين اليوم، أن الولايات المتحدة تأمل بإنجاز عملية التمديد بأسرع وقت ممكن.
وقال السفير: "نواصل إحراز تقدم، في الخطوات التي يجب اتخاذها لتجديد العقد".
وأشار إلى أنه يتوقع استكمال عملية التجديد قريبا.
المصدر: تاس