الكرملين يدين فرض عقوبات على ثلاث قنوات تلفزيونية في أوكرانيا

دان الكرملين العقوبات التي فرضتها السلطات الأوكرانية على ثلاث قنوات تلفزيونية أوكرانية، مشيرا إلى أن فرض القيود على وسائل الإعلام لا يتفق مع القوانين الدولية.

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وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء: "لا يمكننا إلا إدانة هذه الخطوات للسلطة الأوكرانية".

وأضاف أن القيود وحظر نشاط القنوات التلفزيونية "لا يتفق مع القوانين الدولية ومفهوم حرية وسائل الإعلام".

كما أشار إلى أن مثل هذا القرار بفرض قيود على عمل وسائل الإعلام هو الحدث الذي يجب أن تلفت إليه على الأرجح أنظار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمات الدولية الأخرى".

وأصدر الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أمس الثلاثاء، أمرا بتنفيذ قرار مجلس الأمن الوطني الأوكراني حول فرض عقوبات لمدة 5 سنوات على قنوات "112.أوكرانيا" و"NewsOne" و"ZIK" وكذلك نائب البرلمان الأوكراني، تاراس كوزاك، الذي يعد أيضا صاحبا لهذه القنوات الثلاث. وتعتبر القنوات المذكورة معارضة للسلطة الأوكرانية الحالية. من جهتها أعلنت المتحدثة باسم الرئيس زيلينسكي أنه من المؤكد أن تمويل هذه القنوات يأتي من روسيا.

المصدر: نوفوستي