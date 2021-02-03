الهند تحذر "تويتر" من عدم الامتثال لأوامر حظر مصادر الحسابات

قال مصدر في وزارة التكنولوجيا الهندية اليوم الأربعاء، إن الهند كتبت إلى "تويتر" تحذره من عدم الامتثال لأوامر حظر الحسابات والمحتوى المتعلق باحتجاج المزارعين.

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وحظر موقع "تويتر" عشرات الحسابات في الهند، بما في ذلك حساب مجلة إخبارية رائدة، يوم الاثنين بعدما قالت الحكومة إن المستخدمين ينشرون محتوى يهدف إلى التحريض على العنف.

لكنها قامت لاحقا بإلغاء حظر بعض هذه الحسابات.

وقال مصدر طلب عدم نشر اسمه إن "تويتر فتح الحسابات من جانب واحد رغم أوامر الحكومة"، وأضاف أن "تويتر وسيط ملزم بالامتثال لتوجيهات الحكومة".

وكان مسؤول حكومي قال لـ"رويترز" في وقت سابق إن وزارة الشؤون الداخلية الهندية طالبت بتعليق "ما يقرب من 250 حسابا على تويتر" التي يزعم أنها تنشر محتوى يهدف إلى إثارة العنف.

وقال المصدر بوزارة التكنولوجيا "المحتوى الذي يحتوي على وسم "مودي يخطط لإبادة المزارعين" #ModiPlanningFarmerGenocide تم نشره على تويتر، وكان يهدف إلى تأجيج المشاعر والكراهية وكان غير صحيح من الناحية الواقعية".

وخيم عشرات الآلاف من المزارعين في ضواحي نيودلهي منذ شهور مطالبين بسحب القوانين الجديدة التي يقولون إنها تفيد المشترين من القطاع الخاص على حساب المزارعين.

وتنفي حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي ذلك، قائلة إن الإصلاحات تفتح فرصا جديدة للمزارعين.

المصدر: رويترز