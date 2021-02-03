نيكاراغوا تنضم للدول التي تعتمد لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد كورونا

أعلن الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، أن نيكاراغوا انضمت إلى قائمة الدول التي اعتمدت لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وصرح رئيس الصندوق كيريل دميترييف، في تصريحات لقناة "سكاي نيوز" اليوم الأربعاء، بأن نيكاراغوا منحت ترخيصا للقاح الروسي، ولم يتم الإعلان عن هذا القرار حتى الآن.

وأصبحت نيكاراغوا بذلك الدولة الـ18 في العالم التي توافق على استخدام "سبوتنيك V" بعد كل من روسيا والجزائر وفلسطين والإمارات وتونس وبيلاروس والأرجنتين وبوليفيا وصربيا وفنزويلا وباراغواي وتركمانستان وهنغاريا وإيران وغينيا وأرمينيا والمكسيك.

وتصل فعالية اللقاح الروسي الذي يجري التطعيم به على جرعتين إلى 91.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.

المصدر: تاس + نوفوستي