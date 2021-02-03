عقوبات أوكرانية ضد شركات طيران مولدوفية وبرتغالية

قال جهاز الأمن الأوكراني، إن السلطات فرضت عقوبات على شركة الطيران المولدوفية JET4U S.R.L ، وشركة الطيران البرتغالية JET4U LDA ، على خلفية تنفيذها رحلات جوية إلى القرم.

وأضافت المخابرات الأوكرانية، في بيانها اليوم، أنها كانت المبادرة في فرض هذه العقوبات.

وجاء في البيان: "بمبادرة من جهاز الأمن الأوكراني، تم فرض عقوبات بحق شركة الطيران المولدوفية JET4U SRL وشركة الطيران البرتغالية JET4U LDA ، بسبب تسييرهما رحلات إلى روسيا الاتحادية، والأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتا، في انتهاك للتشريعات الحالية".

وتمت توصية مجلس الأمن والدفاع الوطني في أوكرانيا، بفرض قيود على هاتين الشركتين، بما في ذلك وقف تنفيذ الالتزامات المالية والاقتصادية، ومنعها من التحليق والترانزيت فوق الأراضي الأوكرانية، وفرض حظر على الأصول التابعة لهما.

في يناير الماضي، أعلن برلمان أوكرانيا عن فرض عقوبات ضد 13 شركة طيران روسية. وذكر أن سلطات كييف طلبت من الإنتربول ملاحقة الطائرات التي تنفذ تحليقات إلى القرم.

المصدر: RT