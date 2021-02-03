بالفيديو.. انهيار منصة لزعماء المزارعين المحتجين في الهند

وثقت عدسات وسائل الإعلام لحظة انهيار منصة خشبية اليوم الأربعاء عندما صعد إليها قادة للمزارعين الذين يواصلون مظاهراتهم الاحتجاجية في الهند.

وأفادت قناة NDTV بأن الحادث وقع خلال تجمع شعبي نظم في مدينة جيهند، وكان على المنصة لحظة انهيارها راكيش تيكايت، وهو زعيم "اتحاد المزارعين الهنود" ("اتحاد كيسان بهاراتيا")، وغيره من كبار قادة المزارعين المحتجين.

Stage collapses, Rakesh Tikait and other farm leaders fall off the dais#FarmersProtestpic.twitter.com/Mi6d09aC11 — NDTV (@ndtv) February 3, 2021

وأكدت القناة عدم ورود أنباء عن وقوع إصابات جراء الحادث.

وتمر الهند منذ أواخر يناير بموجة مظاهرات تطالب بإلغاء ثلاثة قوانين جديدة يخشى المزارعون من أنها ستضر بدخلهم.

المصدر: NDTV