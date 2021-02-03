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بالفيديو.. انهيار منصة لزعماء المزارعين المحتجين في الهند

أخبار العالم

بالفيديو.. انهيار منصة لزعماء المزارعين المحتجين في الهند
Reuters Adnan Abidi
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وثقت عدسات وسائل الإعلام لحظة انهيار منصة خشبية اليوم الأربعاء عندما صعد إليها قادة للمزارعين الذين يواصلون مظاهراتهم الاحتجاجية في الهند.

وأفادت قناة NDTV بأن الحادث وقع خلال تجمع شعبي نظم في مدينة جيهند، وكان على المنصة لحظة انهيارها راكيش تيكايت، وهو زعيم "اتحاد المزارعين الهنود" ("اتحاد كيسان بهاراتيا")، وغيره من كبار قادة المزارعين المحتجين.

وأكدت القناة عدم ورود أنباء عن وقوع إصابات جراء الحادث.

وتمر الهند منذ أواخر يناير بموجة مظاهرات تطالب بإلغاء ثلاثة قوانين جديدة يخشى المزارعون من أنها ستضر بدخلهم.

المصدر: NDTV

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