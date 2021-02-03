اليونان.. أنباء عن العثور على حطام طائرة تدريب كان يقودها طيار عراقي

ذكرت قناة Skai اليونانية اليوم الأربعاء نقلا عن مسؤولين أن أحد سكان منطقة زاغوري شمال غربي البلاد أفاد بالعثور على حطام طائرة تدريب كان يقودها طيار عراقي فقدت في 31 يناير.

وأضافت القناة أن هذه المعلومة لم يتم تأكيدها بعد.

جاء ذلك في ثالث أيام عملية بحث وإنقاذ شاركت فيها طائرات ومروحيات تابعة لسلاج الجو اليوناني، إضافة إلى عناصر من الشرطة وهيئة الطوارئ والصليب الأحمر المتطوعين، كما انضم للعملية فريق عمل متخصص من العراق.

وكانت الطائرة، التي أقلعت من مطار في مدينة كازاني، اختفت من الرادارات بعد ظهر الأحد الماضي على بعد خمسة أميال بحرية شمال شرق من مطار مدينة يانينا، الذي كان وجهتها.

وكانت المنطقة تشهد يوم الكارثة أمطارا غزيرة مصحوبة بسحب منخفضة وضباب كثيف، ويرجح الخبراء أن تكون الطائرة قد اصطدمت بسلسلة جبال قبل أن يراها الطيار ويتمكن من تنفيذ أي مناورة.

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وحسب موقع Capital.gr، فإن الطائرة المنكوبة كانت تملكها مدرسة التدريب المهني للطيران Egnatia Aviation، والتي تعتبر واحدة من أفضل المدارس من هذا النوع في أوروبا. وكان يقود الطائرة المتدرب العراقي عمار ابراهيم الذي نفذ أول تحليق منفرد له في 28 يوليو 2020.

المصدر: "نوفوستي"