 
مباشر

احتجاجات في اليابان تطالب طوكيو باتخاذ إجراءات ضد العسكر في ميانمار

أخبار العالم

احتجاجات في اليابان تطالب طوكيو باتخاذ إجراءات ضد العسكر في ميانمار
ISSEI KATO
آلاف المحتجين من ميانمار في اليابان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pp45

احتج الآلاف من ميانمار في اليابان، أمام وزارة الشؤون الخارجية اليابانية، مطالبين طوكيو بـ"الانضمام إلى حلفائها، واتخاذ موقف أكثر صرامة من الانقلاب العسكري في بلادهم".

إقرأ المزيد
بعد الانقلاب العسكري.. مجموعة ناشطين في ميانمار تطلق حملة عصيان مدني
بعد الانقلاب العسكري.. مجموعة ناشطين في ميانمار تطلق حملة عصيان مدني

وقام المتظاهرون بارتداء ملابس باللون الأحمر، ولوحوا بصور لزعيمة ميانمار، أونج سان سو تشي، ووقفوا في صف حول مبان حكومية في طوكيو، حيث نادت الحشود: "الحرية لأونغ سان سو تشي، الحرية لميانمار".

ونقل المحتجون رسالتهم عبر بيان سلمه ممثلوهم إلى مسؤولين بالخارجية اليابانية، مطالبين طوكيو بـ"استخدام كل "قوتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، لإعادة الحكومة المدنية في ميانمار".

وشدد اتحاد مواطني ميانمار، الذي نظم المظاهرة، أنه "يجب على اليابان ألا تعترف بالنظام العسكري الذي تشكل حديثا"، وأفاد المنظمون بأن نحو ثلاثة آلاف شخص شاركوا في هذا الاحتجاج.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا