احتجاجات في اليابان تطالب طوكيو باتخاذ إجراءات ضد العسكر في ميانمار

احتج الآلاف من ميانمار في اليابان، أمام وزارة الشؤون الخارجية اليابانية، مطالبين طوكيو بـ"الانضمام إلى حلفائها، واتخاذ موقف أكثر صرامة من الانقلاب العسكري في بلادهم".

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وقام المتظاهرون بارتداء ملابس باللون الأحمر، ولوحوا بصور لزعيمة ميانمار، أونج سان سو تشي، ووقفوا في صف حول مبان حكومية في طوكيو، حيث نادت الحشود: "الحرية لأونغ سان سو تشي، الحرية لميانمار".

ونقل المحتجون رسالتهم عبر بيان سلمه ممثلوهم إلى مسؤولين بالخارجية اليابانية، مطالبين طوكيو بـ"استخدام كل "قوتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، لإعادة الحكومة المدنية في ميانمار".

وشدد اتحاد مواطني ميانمار، الذي نظم المظاهرة، أنه "يجب على اليابان ألا تعترف بالنظام العسكري الذي تشكل حديثا"، وأفاد المنظمون بأن نحو ثلاثة آلاف شخص شاركوا في هذا الاحتجاج.

المصدر: "رويترز"