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بكين ترفض "التلميح" إلى" دعمها" أو "موافقتها الضمنية" على الانقلاب في ميانمار

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بكين ترفض
Reuters STRINGER
آليات عسكرية تابعة للجيش في ميانمار
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رفضت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، التلميح إلى" دعمها" أو "موافقتها الضمنية" على الانقلاب العسكري الذي وقع يوم الاثنين، في ميانمار المجاورة.

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وقال وانغ وين بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية: "النظريات ذات الصلة ليست صحيحة، وبصفتنا دولة مجاورة صديقة لميانمار، نتمنى أن تتمكن جميع الأطراف في ميانمار من حل خلافاتها بشكل مناسب، والحفاظ على الاستقرار السياسي والاجتماعي".

جدير بالذكر أن كبير الدبلوماسيين بالحكومة الصينية التقى الشهر الماضي، خلال زيارة إلى عاصمة ميانمار، مع مسؤولين عدة، بمن فيهم قائد الجيش في البلاد، الجنرال مين أونغ هلينج، الذي استولى هذا الأسبوع على السلطة في الانقلاب.

وأثار الانقلاب انتقادات وإدانات لدى عدد من الدول والمنظمات الدولية، فيما اكتفت دول أخرى بالدعوة للأطراف في ميانمار لضبط النفس وحل الخلافات بالطرق السلمية.

المصدر: "رويترز"

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