وزير داخلية تركيا يتهم "تويتر" بالرقابة وينتقل إلى "تلغرام"

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو عن انتقاله إلى تطبيق "تلغرام" بعد اتخاذ موقع "تويتر" إجراء بحق تغريدته عن المظاهرات الطلابية الأخيرة في مدينة اسطنبول.

وانتقد صويلو في رسالة مسجلة نشرهها على قناته الجديدة في "تلغرام"، بشدة قرار "تويتر" وضع علامة على التغريدة التي وصف فيها منظمي الاحتجاجات بـ"مثليين منحرفين" تنص على أن هذه التغريدة تخالف معايير الموقع فيما يتعلق بـ"تأجيج الكراهية".

واتهم الوزير التركي "تويتر" بـ"انتهاج سياسات الحظر" و"ممارسة الرقابة الإجبارية"، مؤكدا أن ذلك دفعه للانتقال إلى "تلغرام".

وهاجم صويلو في رسالته مجددا "المثليين المنحرفين"، واتهمهم بـ"مهاجمة مقدساتنا وقيمنا".

واعتقلت السلطات التركية عشرات الأشخاص مؤخرا خلال المظاهرات التي نظمت احتجاجا على تعيين مليح بولو الذي يعد مواليا لحزب العدالة والتنمية الحاكم رئيسا لجامعة البوسفور المرموقة.

المصدر: نوفوستي