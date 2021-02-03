الحرس الثوري الإيراني يعلن تحرير جنديين كانا مختطفين لدى "جيش العدل"

أعلن الحرس الثوري الإيراني، عن تحرير اثنين من قواته البرية في حرس الحدود، كانا مختطفين لدى جماعة "جيش العدل" منذ 2018، ضمن "عملية استخباراتية ناجحة".

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وقالت العلاقات العامة لقوات مقر "قدس" التابع للقوة البرية للحرس الثوري الإيراني: "في ظل الجهود المستمرة المبذولة من قبل هذا المقر، وفي إطار إجراءات استخباراتية ناجحة، فقد تم الإفراج، مساء أمس الثلاثاء، عن اثنين من قوات حرس الحدود للقوة البرية لحرس الثورة وقوى الأمن الداخلي".

وأشارت إلى أن "الجنديين كانا قد اختطفا قبل عامين من قبل زمرة جيش العدل الإرهابية، والمناهضة للثورة في جنوب شرق البلاد، وأنهما عادا الى أحضان الوطن الإسلامي".

المصدر: "أنباء فارس"