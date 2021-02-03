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سنغافورة أول دولة آسيوية توافق على لقاح "موديرنا"

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سنغافورة أول دولة آسيوية توافق على لقاح 
Reuters
سنغافورة العاصمة
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أصبحت سنغافورة أول دولة في آسيا تمنح الموافقة على لقاح "موديرنا" المضاد لكورونا، وقالت إنها تتوقع وصول أول شحنة في شهر مارس المقبل.

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ويعد لقاح "Moderna COVID-19"، ثاني لقاح يتم ترخيصه للاستخدام الوبائي في سنغافورة، بعد لقاح "Pfizer-BioNTech"، الذي تم طرحه بالفعل في البلاد.

وقالت وزارة الصحة السنغافورية اليوم الأربعاء، إن أكثر من 175 ألف شخص تلقوا جرعتهم الأولى من لقاح COVID-19 بدءا من 2 فبراير.

المصدر: رويترز

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