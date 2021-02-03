تركيا.. الإفراج عن معظم المحتجين على تعيين رئيس جامعة في اسطنبول

قال مكتب حاكم مدينة اسطنبول التركية، إنه تم الإفراج عن 76 من بين 105 أشخاص اعتقلوا خلال احتجاجات على قرار الرئيس رجب طيب أردوغان تعيين رئيس لإحدى أكبر الجامعات في البلاد.

إقرأ المزيد

وأضاف المكتب أنه لا يزال ينظر في اعتقال 29 شخصا في المدينة.

ونظم طلاب وأساتذة في جامعة بوغازيتشي باسطنبول احتجاجات الشهر الماضي على تعيين الرئيس التركي، للأكاديمي والمرشح السياسي السابق مليح بولو أحد الموالين لحزب الرئيس أردوغان، رئيسا للجامعة، ووصفوا القرار بأنه "غير ديمقراطي".

المصدر: رويترز