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بريطانيا واثقة من أن لقاح "أكسفورد" يعمل لجميع الأعمار

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بريطانيا واثقة من أن لقاح
Reuters
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 قال وزير الصحة البريطاني إن الأبحاث أثبتت أن هناك درجة عالية من الثقة بأن لقاح "أوكسفورد-أسترا زينيكا" يصلح لجميع الأعمار، بعد أن قالت بعض الدول إنها لن تعطيه لفئات عمرية أكبر.

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وذكر مات هانكوك اليوم الأربعاء: "لدينا درجة عالية من الثقة في أن هذا اللقاح يعمل لجميع الأعمار".

وأضاف أن بريطانيا تعمل على تشديد الضوابط على حدودها لمنع فيروسات متحورة جديدة من COVID-19 من دخول البلاد، كما تعمل على تفاصيل خطة لفرض الحجر الصحي على بعض الوافدين في الفنادق قريبا.

المصدر: رويترز 

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