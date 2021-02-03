مجموعة "السبع الكبار" تدين الانقلاب العسكري في ميانمار

دانت مجموعة دول "السبع الكبار" (G7)، الانقلاب العسكري في ميانمار، وأعربت عن شعورها بـ"قلق كبير"، بشأن مصير القادة السياسيين المعتقلين.

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وقالت المجوعة في بيان: "نحن، وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، متحدون في إدانة الانقلاب في ميانمار".

وأضاف البيان: "نشعر بقلق بالغ إزاء اعتقال القادة السياسيين ونشطاء المجتمع المدني، بمن فيهم مستشارة الدولة، أونغ سان سو كي، والرئيس، وين مينت، واستهداف وسائل الإعلام".

وكان جيش ميانمار قد استولى على السلطة في انقلاب على حكومة أونغ سان سو كي، التي اعتقلت إلى جانب مسؤولين كبار آخرين في مداهمات خلال الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، وأعلن تعيين قائد الجيش، مين أونغ هلانغن، رئيسا مؤقتا للبلاد.

وأثار الانقلاب انتقادات وإدانات لدى عدد من الدول والمنظمات الدولية، فيما اكتفت دول أخرى بالدعوة للأطراف في ميانمار لضبط النفس وحل الخلافات بالطرق السلمية.

المصدر: "رويترز"