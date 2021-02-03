تاس: عدد متلقي لقاحات كورونا يتجاوز عدد المصابين عالميا

أشارت حسابات وكالة "تاس"، التي تمت على أساس البيانات الرسمية والإعلامية، إلى أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا في العالم، تجاوز لأول مرة عدد المصابين بالعدوى.

في العالم، تم بالفعل تطعيم ما لا يقل عن 105.1 مليون شخص ضد فيروس كورونا، بينما أصيب به حوالي 103.9 مليون شخص منذ بداية الوباء (وتوفي أكثر من 2.2 مليون منهم).

وأكبر عدد للذين تلقوا اللقاح ضد كوفيد، في الولايات المتحدة - 33.7 مليون شخص. وجاءت بريطانيا في المرتبة الثانية، حيث تم تطعيم 10.2 مليون شخص، مع احتساب الأراضي البريطانية ما وراء البحار. وتحتل إسرائيل المرتبة الثالثة بـ 5.05 مليون شخص تم تطعيمهم.

ومن حيث النسبة المئوية في هذا المجال، تحتل إسرائيل المرتبة الأولى (56.86٪)، والإمارات جاءت في المرتبة الثانية (38.83٪)، ومن ثم جزر سيشيل في المرتبة الثالثة (36.25٪). في بريطانيا بلغت نسبة الذين تم تطعيمهم - 15.3٪، وفي البحرين -11.02٪، وفي الولايات المتحدة 10.3٪.

في روسيا، وفقا لمعطيات المركز الفيدرالي لمكافحة فيروس كورونا، تم تسجيل 3884730 حالة إصابة بفيروس كورونا، وتعافى من هذا المرض 3340545 شخصا، وتوفي بسببه 74158 شخصا، وتم تطعيم ما لا يقل عن مليون شخص باللقاحات ضد فيروس كورونا.

المصدر: تاس