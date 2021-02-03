وزارة الصحة المكسيكية تعتمد "سبوتنيك V" في الحالات الطارئة

قال نائب وزير الصحة المكسيكي هوغو لوبيز جاتيل، إن السلطات الطبية في بلاده سمحت باستيراد اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، لاستخدامه في الحالات الطارئة.

وأضاف لوبيز جاتيل، خلال مؤتمر صحفي: "أصدرت COFEPRIS لتوها السماح، باستيراد وستخدام لقاح سبوتنيك V، في الحالات الطارئة.

وأشار نائب الوزير، إلى أن الخطوة التالية يجب أن تكون، توقيع العقد مع الجانب الروسي حول ذلك.

في وقت سابق، قال رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إن عملية توريد اللقاح الروسي "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا، قد تبدأ نهاية الأسبوع المقبل.

وأضاف الرئيس المكسيكي، في رسالة بالفيديو نشرها مساء الجمعة: "تحدثت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي تصرف بشكل أخوي جدا، وعرض تزويدنا بلقاح سبوتنيك الذي يتم إنتاجه في روسيا. وأعتقد أن هذه اللقاحات ستصل في غضون أيام قليلة. ستبدأ عمليات التسليم أواخر الأسبوع المقبل".

المصدر: نوفوستي