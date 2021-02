دراسة: إصابات كورونا بين يهود لندن تتوسط أعلى النسب عالميا

خلصت دراسة جديدة أجرتها إحدى جامعات لندن إلى أن المجتمع اليهودي الأرثوذكسي في المدينة، سجل واحدا من أعلى معدلات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم.

وكشفت الدراسة التي أجراها الباحثون في كلية London School of Hygiene and Tropical Medicine، أن معدل الإصابة الإجمالي بين اليهود الأرثوذكس كان 64 في المئة ومعظم الإصابات سجلت بين الرجال.

والدراسة التي أجرتها الكلية البريطانية بالتعاون مع Great Ormond Street Institute of Child Health and the Medical Advocacy and Referral Service، أجريت على أكثر من 1750 فردا.

وأظهرت الدراسة أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات لديهم أدنى معدل إصابة (28 في المائة)، بينما كان لدى أطفال المدارس الثانوية والبالغين أعلى معدل (75 في المائة).

وقال الباحثون إن الأسباب الكامنة وراء ارتفاع معدل الإصابة لم تتضح بعد، إلا أنهم أشاروا إلى أن الأسر الأرثوذكسية المتشددة تتحدر من عائلات أكبر بكثير من المتوسط ​​في المملكة المتحدة، مع حوالي خمسة إلى ستة أفراد لكل أسرة مقارنة بمتوسط ​​البلاد البالغ 2.3.

المصدر: "الإندبندنت"