البيت الأبيض: نحتاج للوقت لوضع نظام للهجرة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي يوم الثلاثاء، إن واشنطن تحتاج للوقت لوضع نظام للهجرة حتى يمكن معاملة الناس بشكل إنساني، لافتة إلى أن الوقت ليس ملائمة للقدوم إلى بلادها.

وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيأمر بمراجعة إجراءات اللجوء على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك ونظام الهجرة في وقت لاحق من اليوم.

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ويسعى بايدن إلى مراجعة بعض السياسات المتشددة للرئيس السابق دونالد ترامب.

ومن المقرر أن يشكل الرئيس الجديد فريق عمل للم شمل العائلات التي تم تفريقها على الحدود مع المكسيك من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت وثيقة إحاطة إن خطط الهجرة الخاصة ببايدن "تتمحور حول الفرضية الأساسية التي مفادها أن بلدنا أكثر أمانا وأقوى وازدهارا مع وجود نظام هجرة عادل وآمن ومنظم يرحب بالمهاجرين ويبقي العائلات معا ويسمح للمهاجرين الوافدين حديثا وللأشخاص الذين يعيشون هنا منذ أجيال، للمساهمة بشكل كامل في بناء بلدنا".

المصدر: وكالات