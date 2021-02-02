"فايزر" تتوقع جني 15 مليار دولار من مبيعات لقاحها

رجحت شركة "فايزر" أن تجني 15 مليار دولار أو حوالي ربع إجمالي إيراداتها هذا العام، من مبيعات لقاحها المضاد لفيروس كورونا الذي طورته مع شريكتها الألمانية "بيونتيك".

وأوضحت الشركة أن مبيعاتها قد تتجاوز 15 مليار دولار إذا وقعت المزيد من عقود التوريد.

وقالت "فايزر" إنها تهدف لتصنيع ملياري جرعة من لقاح كوفيد-19 في 2021 وتتوقع أن تقوم بتوريد 200 مليون جرعة إلى الحكومة الأمريكية بحلول نهاية مايو.

وتتوقع الشركة أن تتراوح قيمة مبيعاتها في 2021 بين 59.4 مليار و61.4 مليار دولار.

المصدر: "رويترز"