الديمقراطيون: ترامب وجه الحشود كمدفع جاهز للإطلاق على الكونغرس

حث المشرعون الديمقراطيون المطالبون بمحاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مجلس الشيوخ على إدانته.

وقال المشرعون يوم الثلاثاء إن ترامب وجه الحشود "كمدفع جاهز للإطلاق" إلى الكونغرس قبل وقت قصير من الاقتحام المميت للمبنى في السادس من يناير.

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وحث الديمقراطيون مجلس الشيوخ على منع ترامب من تولي المنصب مرة أخرى.

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جدير بالذكر أن الإدانة قد تؤدي إلى تصويت قد يمنع ترامب من شغل منصب عام مرة أخرى.

المصدر: رويترز